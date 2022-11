Pagliuca: "Lo Scudetto lo vincono sempre le stesse. Lazio e Roma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli capolista, a due giornate dal Mondiale, proverà a mantenere o, meglio, aumentare la distanza alla seconda posizione per inseguire il sogno Scudetto e rompere il monopolio del nord. A questo riguardo si è espresso anche l'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca, ai microfoni di TMW Radio:

"Lo scudetto della mia Sampdoria sembra appartenere a un'altra era. È stato l'ultimo vinto da una provinciale. Il Napoli, intendiamoci, non è una provinciale, però siamo abituati alle grandi big del nord: sì, ci sono state Roma e Lazio a cavallo del millennio, ma poi basta, sempre le solite tre. Ben vengano le novità".

CORSA SCUDETTO - Sulla corsa allo Scudetto, inoltre, lo storico portiere ha aggiunto: "Sorpreso dal primato degli azzurri di Spalletti? Adesso, no. Però ovviamente se me l'avessero detto prima dell'inizio del campionato non ci avrei creduto, sono sincero. Finora è un capolavoro, adesso bisogna vedere se riescono a tenere botta. Al momento stramerita il primo posto e merita di vincere il campionato, che però è lungo. E non dimentichiamo la sosta. Vediamo, io sinceramente sono per le novità, ne avrei piacere perché sta giocando bene e lo merita"