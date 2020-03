PAIDEIA - Lazio, accertamenti per quattro biancocelesti

Dopo l'annullamento della seduta di ieri, con il ritorno in campo previsto per lunedì prossimo, alcuni giocatori della Lazio ne hanno approfittato per sottoporsi a degli accertamenti presso la clinica Paideia. Acerbi, Jony, Luiz Felipe, stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, hanno svolto dei controlli di routine, dopo i piccoli problemi fisici che li avevano fermati nelle settimane scorse. Da accertare invece il motivo della visita di Radu, il quarto della lista. Il romeno in ogni caso, avrà tutto il tempo a disposizione per recuperare.

