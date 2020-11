PAIDEIA - Lazio, completate le visite mediche di Immobile - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 09.35 - Un'ora e mezza di visite mediche. Ciro Immobile esce dalla clinica Paideia dopo aver completato gli esami con il prof. Ivo Pulcini. Oggi pomeriggio alle 15,30 dovrebbe allenarsi a Formello agli ordini di mister Inzaghi. L'obiettivo è il ritorno in campo per la partita contro il Crotone di sabato.

Eccolo, Ciro Immobile: arriva in Paideia per le visite mediche di idoneità dopo i giorni di stop per la positività al covid (non per tutti i laboratori e per "colpa" dell'ormai celebre gene N). L'attaccante è finito dentro al frullatore dei tamponi, doveva svolgere gli accertamenti polmonari e cardiologici nella giornata di ieri, li ha rinviati di 24 ore e si è presentato stamattina alle 8 alla clinica di riferimento biancoceleste. Finalmente ha ricevuto il via libera della Asl, la comunicazione dell'ok è di ieri sera. Ora l'obiettivo del bomber è il Crotone. All'entrata in clinica (all'interno c'era già il responsabile sanitario Ivo Pulcini ad aspettarlo) sulla partecipazione alla trasferta di sabato ha detto: "Per forza, se no mica stavo qua". E poi un sorriso spontaneo, raggiante anche sotto la mascherina. Già oggi pomeriggio (15.30) potrebbe tornare in gruppo e a disposizione di Simone Inzaghi.

Pubblicato alle 8,16 del 19-11-2020