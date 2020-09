PAIDEIA - Lazio, ecco Fares: cominciate le visite mediche - FT&VD

Comincia ufficialmente oggi l'avventura di Mohamed Fares in biancoceleste. Inzaghi può contare finalmente sul suo nuovo esterno sinistro. Nella mattinata il calciatore ex Spal ha raggiunto la Clinica Paideia, dove si sta sottoponendo in questi minuti alle visite mediche di rito. Al termine la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi cinque anni.

