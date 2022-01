PAIDEIA - Lazio, visite mediche per Zaccagni e Akpa Akpro: vicini al reintegro

Visite mediche mattutine. In Paideia si sono presentati Zaccagni e Akpa Akpro per avere il via libera dal professor Pulcini. Negli ultimi giorni non si sono allenati con la squadra, lo spettro del Covid - in assenza di comunicati ufficiali - ha tolto pezzi al gruppo di Sarri. Oggi pomeriggio il tecnico potrebbe ritrovare l’attaccante e il centrocampista. L’ex Verona era rimasto bloccato a Dubai dove aveva trascorso le vacanze di Natale. L'ivoriano invece dovrà rispondere alla convocazione per la Coppa d'Africa.

Pubblicato il 3/01/2022