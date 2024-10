Pallone d'Oro, Benzema: "Vinicius fa cose che meravigliano, Rodri no"

Karim Benzema, vincitore del Pallone d'Oro 2022, ha detto la sua premio prestigioso indirizzato quest'anno a Rodri invece che al suo ex compagno di squadra Vincius. Queste le parole dell'attaccante dell'Al-Ittihad a El Chiringuito: "È un giocatore che si è sempre impegnato molto e non si è limitato solo a segnare gol. L'anno scorso, quando il Real Madrid è stato campione d'Europa, Vinicius è stato decisivo in ogni partita. Quindi non so che pensare. Non credo che ci sia qualcuno che meriti il Pallone d'Oro più di lui. Non ho nulla contro Rodri, che è un buon giocatore. Ma quando sono sul mio divano e guardo la televisione, noto che Rodri non fa cose che mi meravigliano, mentre Vini le ha fatte più di una volta".