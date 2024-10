Pallone d'Oro, le congratulazioni di Pedro: "Rendete grande il nostro calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di lunedì 28 ottobre sono stati assegnati i premi del Pallone d'Oro, che hanno visto trionfare Rodri per la categoria maschile e Aitana Bonmatì per quella femminile. Sui social Pedro ha voluto esprimere le proprie congratulazioni per i vincitori del riconoscimento più importante in ambito calcistico, ma anche per Lamine Yamal e il Barcellona femminile, rispettivamente per il premio Kopa (miglior giovane) e miglior squadra femminile. Questo il post pubblicato su X dallo spagnolo: "Congratulazioni @aitanabonmati e Rodri per @ballondor 2024, così come Lamine Yamal e @FCBfemeni, rispettivamente per il premio Kopa e per la migliore squadra femminile. Orgoglioso di quanto rendete grande il nostro calcio".