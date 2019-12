Pallone d'Oro, trionfa Messi per la sesta volta: la classifica completa

Tanta attesa per il vincitore del Pallone d'Oro, traguardo di prestigio per ogni giocatore al mondo. Al Theatre du Chatelet di Parigi si è tenuta la premiazione. Tra i 30 nominati, a trionfare è stato Lionel Messi: per l'argentino è la sesta volta in carriera. Un altro trofeo da mettere in bacheca per la stella del Barcellona. Nonostante la vittoria in Champions League del Liverpool, nè Van Djik, nè Salah sono riusciti ad avere la meglio sulla Pulga. Lo scorso anno Messi ha conquistato la Liga, aveva vinto la scarpa d'oro con 36 gol e il The Best FIFA Men's Player. Con l'ennesimo Pallone d'Oro in tasca, si candida di diritto al titolo di GOAT, cioè miglior calciatore della storia. Battuto e superato il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo (a quota 5), non presente all'evento in quanto impegnato al Gran Gala del Calcio a Milano. Di seguito la classifica completa:

1° Lionel Messi (Barcellona)

2° Virgin van Dijk (Liverpool)

3° Cristiano Ronaldo (Juventus)

4° Sadio Mané (Liverpool)

5° Mohamed Salah (Liverpool)

6° Kylian Mbappè (PSG)

7° Alisson (Liverpool)

8° - Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

9° - Bernardo Silva (Manchester City)

10° - Riyad Mahrez (Manchester City)

11° - Frenkie de Jong (Ajax, Barcellona)

12° - Raheem Sterling (Manchester City)

13° - Eden Hazard (Chelsea, Real Madrid)

14° - Kevin de Bruyne (Manchester City)

15° - Matthijs de Ligt (Ajax, Juventus)

16° - Sergio Aguero (Manchester City)

17° - Roberto Firmino (Liverpool)

18° - Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Barcellona)

19° - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20° - Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

22° - Son Heung-Min (Tottenham)

23° - Hugo Lloris (Tottenham)

24° - Kalidou Koulibaly (Napoli)

25° - Marc-André ter Stegen (Barcellona)

26° - Karim Benzema (Real Madrid)

27° - Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28° - Joao Felix (Benfica, Atletico Madrid)

29° - Marquinhos (Paris Saint-Germain)

30° - Donny van de Beek (Ajax)