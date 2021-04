Pancaro: "La Lazio ha meritato la vittoria. Milan? Rischia di buttare la stagione..."

Il doppio ex di Lazio - Milan ha parlato a Radio Radio all'indomani della sfida andata in scena all'Olimpico. La squadra di Inzaghi si è imposta per 3 a 0, ottenendo i punti necessari per far in modo che la corsa Champions non si consideri ancora conclusa. L'ex calciatore ha spiegato: "La Lazio ha giocato meglio e ha meritato la vittoria. Ha dimostrato di essere sicuramente più in palla del Milan in questo rush finale ed i rossoneri devono fare qualcosa per non buttare all’aria la stagione. Il percorso da allenatore? Ognuno fa il suo cammino, contano tanti fattori: anche la fortuna, ma la metto per ultima. Inzaghi e Gattuso? Sono contento per il loro percorso, sono degli amici. Io non mi demoralizzo e continuo a fare questo lavoro con dedizione e impegno".

Corsa Champions, Vierchowod: “La Lazio deve lottare fino alla fine”

Boris Johnson nella bufera per una frase choc sui morti di Covid: la smentita

TORNA ALLA HOMEPAGE