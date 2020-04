Pancaro: "Lazio favorita nella corsa al titolo. Lo Scudetto vinto a Roma il mio miglior trofeo"

Giuseppe Pancaro, ora sulla panchina della Pistoiese ma con alle spalle ben sei stagioni con la maglia della Lazio, è tornato a parlare anche della sua esperienza in biancoceleste nell'intervista rilasciata a pistoiasport.com. Prima di tutto, però, l'ex difensore ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A: "Per me i ragazzi di Inzaghi erano i favoriti nella corsa Scudetto. Non avevano impegni in Europa e il gruppo era molto unito. Se finisse lo stop non so proprio chi ripartirà favorito".

TROFEI - "Ho un bel ricordo di tutti i club in cui ho giocato. Ovviamente i trofei vinti con Lazio e Milan sono i miei ricordi più belli. Se dovessi sceglierne uno però direi lo scudetto con la Lazio: il giorno dopo a Roma si faceva ancora festa. A Milano invece già la mattina seguente sembrava che non fosse successo nulla, si vede che sono più abituati".

ATTILIO LOMBARDO - Infine, un curioso aneddoto che riguarda il suo ex compagno di squadra Attilio Lombardo: "Stavamo per giocare la finale secca di Coppa delle Coppe col Maiorca a Birmingham, nel 1999 (poi vinta 2-1). In pullman lui si alza per parlarci: pensavamo che ci volesse fare un discorso lungo e appassionato da esperto quale era… Invece fu telegrafico: ‘Ragazzi, mi raccomando: teniamoli a bada come abbiamo fatto all’andata’. Siamo scoppiati a ridere tutti".

