Panella: "L'inno della Lazio la colonna sonora dei miei viaggi" - VD

Francesco Panella, noto ristoratore romano e conduttore del programma 'Little Big Italy', è stato ospite dell'ultima puntata di 'E poi c'è Cattelan', in onda su Sky Uno. Nel backstage, chiamato a dire quale fosse la canzone che l'ha seguito nei suoi numerosi viaggi tra l'Italia e la Grande Mela, l'imprenditore, da buon tifoso biancoceleste, ha optato per 'Vola Lazio, vola'. L'inno della Lazio".

