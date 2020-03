Papa Francesco recita la benedizione urbi et orbi in una Piazza San Pietro vuota: "Signore, non lasciarci da soli" - FOTO

Un'immagine che non può lasciare indifferenti, che si creda o meno: Papa Francesco ha recitato, sotto la pioggia battente e davanti ad una Piazza San Pietro vuota, la preghiera e la benedizione urbi et orbi, un momento di raccoglimento per tutto il mondo chiamato a fronteggiare la pandemia. La cerimonia ha previsto un momento di ascolto della Bibbia, una supplica "in questo tempo di prova", l’adorazione eucaristica, e si è conclusa con una benedizione Urbi et Orbi a cui è annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. La richiesta del Santo Padre per fermare la pandemia, in mondovisione davanti all'immagine della piazza più celebre del mondo vuota, rimarrà senz'altro scolpita nei libri di storia.