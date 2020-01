Pardo: "Non è un caso che la Lazio vinca nei finali: per lo Scudetto è corsa a tre"

Il "non mollare mai" è il filo unico che lega tanti dei dieci successi consecutivi messi in fila dalla Lazio. Vincere nei minuti finali è diventata una gradevole abitudine. Prassi alla quale le avversarie devono sottostare, e che devono temere. Specie quelle due in cima alla classifica. Ne ha parlato Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo e voce di DAZN: "Quando si vincono tante partite di misura e nei minuti finali, anche con un po' di fortuna, non è mai un caso. Ed è un merito, non una cosa che toglie lustro a quanto fatto finora. Complimenti alla Lazio, di fatto è nella corsa a tre con Juve e Inter. Vedremo se anche Roma e Atalanta riusciranno ad aggiungersi".

LAZIO - NAPOLI: LA CONFERENZA STAMPA POST-GARA DI INZAGHI

LAZIO - NAPOLI: LE PAROLE DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE