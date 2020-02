Pardo: "Sono curioso di come la Lazio reagirà a Parma"

La Lazio è chiamata a un nuovo esame, secondo Pierluigi Pardo. Il noto giornalista sportivo ha dipinto il momento delle tre squadre in cima alla classifica, chiedendo una reazione ai biancocelesti dopo lo stop col Verona. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Marte: "Juventus, Inter e Lazio se la giocheranno fino alla fine. Poi è chiaro che la Juve è la favorita: è più forte, ha la rosa più completa e anche l’abitudine a vincere. Ma la Lazio è la squadra che tra le tre sta meglio. Sono curioso di vederla a Parma per capire come reagirà dopo il primo risultato negativo stagionale e gli infortuni. L’Inter ha qualcosa di meno rispetto alla Juve, ma se un paio di mesi sarà ancora lì potrà essere molto pericolosa".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

PRIMAVERA - LA LAZIO BATTE L'EMPOLI E VOLA

TORNA ALLA HOMEPAGE