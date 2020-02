Parma, buone notizie per D'Aversa: si allenano Cornelius e Kulusevski

Arrivano buone notizie per il tecnico del Parma D'Aversa. Nella mattinata gli emiliani sono tornati ad allenarsi a Collecchio per continuare la preparazione in vista del match contro la Lazio. Le note liete sono rappresentate dai rientri di Cornelius e Kulusevski, che si sono allenati insieme ai compagni. La loro assenza sembrava scontata fino a qualche ora fa. Proveranno entrambi invece a strappare la convocazione e non è detto che non possano partire dal primo minuto. Domani la rifinitura darà maggiori indicazioni in questo senso. Anche Gagliolo ha smaltito la contusione al costato e dovrebbe farcela ad essere del match.