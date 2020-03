Parma, Faggiano: "Non capisco la fretta di alcune squadre, viene prima la salute"

Una critica, neanche troppo velata, alla scelta della Lazio. I biancocelesti vogliono subito tornare in campo: lo faranno non appena il decreto lo renderà possibile, ovvero lunedì 23 marzo. A meno di novità nei prossimi giorni, quindi, all'inizio della prossima settimana la squadra di Inzaghi tornerà ad allenarsi. Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha commentato così la situazione ai microfoni di TMW Radio: "È stata dura dover spiegare ai giocatori di stare fermi, a casa. Il centro sportivo è chiuso, lo stiamo disinfettando e vedremo come andrà. Tutta questa fretta di iniziare il campionato, che riscontro in qualche squadra, non la capisco. Ora viene prima la salute. L'emergenza andrà avanti ancora per un bel po', non è semplice andare avanti. Dobbiamo stare attenti e non farci prendere dalla smania di tornare in campo". Sul ritorno in campo, Faggiano la pensa così: "Si troverà una soluzione sulle date, anche dai giocatori in prestito. Prevarrà il buon senso. Comunque, se non si potesse andare avanti, non credo sia giusto bloccare la classifica come è ora. Io andrei ad oltranza. Quando sarà possibile tornare alla normalità, anche a porte chiuse, torneremo a giocare. E rimoduleremo tutti i calendari futuri. Mi dispiace sentire di squadre che vogliono tornare ad allenarsi prima. Ci sono squadre come la nostra che sono in situazione di insicurezza totale".

