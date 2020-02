Parma, il ds Faggiano attacca la Lazio: "C'erano due rigori, e Acerbi era diffidato..."

Benzina sul fuoco delle polemiche Var. È quella gettata da Daniele Faggiano, ds del Parma rimasto scottato dalla sconfitta di domenica contro la Lazio. Il dirigente dei ducali non molla, anzi, raddoppia: i rigori a favore dei gialloblu erano due. Uno per fallo di Marusic su Bruno Alves, l'altro - quello più famoso - per la strattonata di Acerbi su Cornelius. Intervenuto a Radio Marte, Faggiano è dunque tornato sugli episodi controversi di Parma - Lazio: "Io sono d’accordissimo con D’Aversa, che è stato anche molto pacato nella reazione post-partita. Sia Bergomi che Di Canio hanno detto che il rigore per noi c’era. Ma io non ce l’ho con la Lazio, non vedo i colori delle maglie. Simone Inzaghi dopo la partita, per esempio, ha detto ciò che gli hanno riferito o suggerito…”. Poi rincara la dose: “Io le immagini le ho viste e anche Di Canio in serata a Sky Sport, sul presunto contatto Darmian-Correa, ha detto che non era rigore perché il calciatore ha calciato male. C’era, invece, un rigore su Bruno Alves: netto, perché il calciatore della Lazio non vede neanche la palla. E mi si viene detto che si sono strattonati… Poi per gli episodi non è colpa degli arbitri, è che siamo confusi, lo siamo noi e pure loro perché il protocollo da inizio anno è cambiato più di una volta. Pur di non darci il rigore (ride, ndr), ci si è inventati di tutto".

Faggiano prosegue: “Sono errori che l'arbitro sarebbe potuto andare a rivedere al Var per poi, magari, restare della stessa decisione” - e il fallo di Cornelius su Acerbi? - “Se è vero che c'era il fallo di Cornelius, perché non l'hanno fischiato prima? (probabilmente perché avviene qualche centesimo di secondo prima della trattenuta, ndr) Bastava vedere solo la maglia. Comunque l'errore capita a tutti. Io cerco di essere sempre positivo e secondo me alla fine si bilancia tutto. Perché poi ognuno di noi pensa sempre a quando è sfavorito e mai (ride, ndr) quando è favorito. Io voglio bene ad Acerbi ma per esempio domenica c’era rigore e ammonizione, e lui era diffidato…”. E si insiste sulla dietrologia.

