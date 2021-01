Parma - Lazio, Inzaghi contro D'Aversa: i numeri sorridono al tecnico biancoceleste

Archiviato il capitolo Fiorentina, è arrivato il momento di aprirne un altro per la Lazio. Domenica alle 15, i biancocelesti volano a Parma per la diciassettesima giornata di Serie A. Sarà il quinto confronto tra Simone Inzaghi e Roberto D'Aversa che ha appena sostituito Liverani sulla panchina ducale. Nei quattro confronti precedenti il mister biancoceleste ha sempre vinto. La prima sfida risale al 21 ottobre 2018 quando la Lazio espugnò il Tardini 2-0 con le reti di Immobile e Correa. Poi altre due vittorie per Inzaghi all'Olimpico nel 2019. La prima per 4-1 e la seconda ancora 2-0. L'ultima gara risale al 9 febbraio 2020, poco prima dello stop al campionato causa Covid, quando una zampata di Felipe Caicedo consegnò la vittoria ai biancocelesti.