Parma - Lazio, la sfida dei doppi ex: i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie

La diciassettesima giornata di Serie A metterà di fronte Parma e Lazio al Tardini. Sarà una sfida tra due squadre che lottano per obiettivi di classifica diversi ma che, alla fine del millennio e nei primi anni 2000, facevano parte delle sette sorelle e giocavano in palcoscenici importanti in Italia e in Europa. Sono davvero tanti i calciatori, ma soprattutto i campioni, che hanno vestito entrambe le maglie negli ultimi anni. Uno su tutti, Hernan Crespo che dopo aver trionfato in Italia e in Europa con il Parma, arrivò a Roma nel 2000 al prezzo di 110 miliardi di lire (allora il trasferimento più costoso di sempre nella storia del calciomercato). Nella trattativa furono inseriti altri grandi calciatori come Matias Almeyda e Sergio Conceicao. Percorso simile a Crespo quello svolto da Fernando Couto che passò dal Parma al Barcellona per poi firmare, nel Lazio di Cragnotti nel 1998. Tra i tanti ex della gara ci sono anche grandi centrocampisti a partire da Juan Sebastian Veron che giocò una sola stagione in Emilia Romagna per poi trasferirsi l’estate successiva alla Lazio per 60 miliardi di lire. Destino inverso invece per Diego Fuser che dopo 7 anni in biancoceleste, nel 1998, firmò con il Parma dove rimase fino al 2001. Tra i moltissimi ex ci sono anche Enrico Chiesa, Dino Baggio, Nestor Sensini, Fernando Orsi, Stefano Fiore, Antonio Candreva, Marco Ballotta, Sebastiano Siviglia, Bernardo Corradi, Marco Parolo e Mattia Sprocati.