Parma - Lazio, Radu: "Sono pronto, posso dare una mano alla squadra"

Il portiere del Parma Ionit Radu, nella sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato del match contro la Lazio che andrà in scena questa domenica: "Pronto per domenica? Sono sempre pronto. Sto lavorando al massimo per convincere il mister, posso dare una mano alla squadra. Con la Lazio sarà una partita che chi desidererà di più la vittoria la troverà, è fra le squadre più forti del campionato. Devi mettere impegno e concentrazione, dobbiamo essere sempre uniti come gruppo".

