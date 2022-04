Parolo: "La Lazio deve decidere se seguire Sarri. Vendere Milinkovic? Ok, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Marco Parolo ha parlato della Lazio di Sarri e del futuro di Milinkovic. Di seguito le parole dell'ex centrocampista e attuale telecronista di Dazn: “Deve decidere se seguire Sarri o meno: se si gioca ogni tre giorni le coppe devono essere un vantaggio. Se deve passare dalla cessione di grandi giocatori va bene, è successo anche alla Juventus con Zidane, ma per prenderne quattro o cinque. Sapevo che Lazzari avrebbe avuto difficoltà all’inizio, ma quando stava uscendo fuori è stato frenato dagli infortuni: per quanto difende di reparto qualcosa concederà. Se vende Milinkovic perde tantissimo, ma che sia funzionale a prendere quattro o cinque giocatori di livello".

LE CESSIONI - "La Lazio non ha mai ceduto giocatori, speravo Anderson fosse ceduto nel primo anno. Può crescere prendendo giocatori dal calcio italiano; quando sono arrivato è venuto anche Basta, De Vrij che veniva dal mondiale. Devi prendere giocatori pronti, se non lo puoi fare vendendo Milinkovic va ceduto, ma bisogna puntare su giocatori italiani, pronti; non si possono sempre prendere giocatori sconosciuti in cui sperare. Milinkovic è fortissimo, in Italia domina, alla Lazio va costruita una squadra per permettergli di farlo anche in Europa“.

LOTTA SCUDETTO - “Il Milan gioca bene, se guardiamo i numeri non ha un bomber vero: serve la costanza di quello che segna ogni domenica, dopo ieri deve stare attento al Napoli. Il Milan ha trovato solidità in difesa, con un centrocampo che da sostnza e un grande poriere: è troppo dipendente dalla catena di sinistra, che difetta a destra. L’Inter aveva bisogno di una scintilla mentale, vincere a Torino gli ha ridato energia: è più completa ma è più indietro".

LE ALTRE - "Il Napoli ha l’unico allenatore che ha vinto un campionato, ha una rosa ampia e una solidità difensiva incredibile: ha tanti giocatori per sbloccare le gare chiuse di maggio. Il Napoli è la mia favorita, è tornato anche Anguissa: lui può giocare con tutti, ma tutti non possono farlo senza di lui. L’unico timore è che l’entusiasmo delle piazze del sud a volte può distrarti non è un caso che Lazio, Roma e Napoli abbiano vinto pochi scudetti. La dote migliore di Inzaghi è che ci tiene tanto, le pressioni a Milano sono diverse. Con la Lazio gli veniva dato sempre credito per quello che ha fatto, a Milano è diverso“.

