Patric festeggia i cinque anni alla Lazio: il club lo omaggia sui social - VD

Oggi in casa Lazio si festeggia un importante traguardo raggiunto da Patric. Sono trascorsi precisamente cinque anni dal momento in cui lo spagnolo firmò il contratto che lo avrebbe legato alla prima squadra della Capitale. Con un video pubblicato sui propri canali ufficiali, il club ha riassunto i numeri di queste stagioni, ripercorrendo i momenti pià significativi della sua permanenza: "3 trofei, 83 presenze, 1 gol e 3 assist". L'ex Barcellona, che prima dello stop stava vivendo senza dubbio la sua migliore annata a Roma, ha commentato: "Andiamo", seguito dall'emoticon di un'aquila e da un cuore azzurro. Un cuore, quello del difensore, che si è tinto di biancoceleste, al punto da essersi proposto per il rinnovo nell'ultima intervista rilasciata in Spagna: "Il mio contratto terminerà nel 2022, ma voglio rimanere a Roma".

Anna Falchi: "Niente spogliarello in caso di scudetto, le mie foto un rito scaramantico"

Batista, ricordi di Lazio: "Dopo la rimonta con la Sampdoria Chinaglia mi sorprese..." - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE