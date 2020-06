Patric suona la carica: "Lazio significa non mollare mai!" - FT

L'Atalanta è già il passato. Deve essere così, la Lazio non può permettersi di pensare troppo a quanto accaduto ieri perché tra poco più di 48 ore sarà di nuovo in campo contro la Fiorentina. Perciò è necessario rialzare la testa e pensare al prossimo match. Dello stesso avviso anche Patric che ha caricato l'ambiente su Instagram: "Lazio significa non mollare mai".

