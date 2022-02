Pau Lopez: “Alla Roma avevo perso la voglia di giocare. Non vedevo l’ora di lasciare Trigoria”

Pau Lopez si racconta a L'Equipe. Il portiere spagnolo, che non ha di certo lasciato un grande ricordo di sé a Roma, ha rilasciato un'intervista in cui parla della sua nuova avventura a Marsiglia e del suo trascorso in giallorosso. Queste le sue parole: "Non è per la pressione che non ho mostrato il meglio di me alla Roma, il problema è che avevo perso la gioia di allenarmi e di giocare. Il Marsiglia è arrivato al momento giusto, l’atmosfera che si respira qui, lo spogliatoio e il modo di giocare mi hanno ridato l’entusiasmo che avevo perso. Qui per esempio arrivo un po' prima e rimango anche dopo, scherziamo fra di noi e chiacchieriamo, mentre a Roma ero felice solo quando lasciavo Trigoria e tornavo a casa, tante volte maledicevo il giorno in cui avevo deciso di lasciare il Betis".