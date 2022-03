Peccenini critico: "Roma inaffidabile e non competitiva. Europa League? Bisogna sudare"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Franco Peccenini, difensore della Roma dal 1972 al 1980, ha parlato della corsa in zona Europa che ha come protagoniste insieme ai giallorossi, Atalanta, Lazio e Fiorentina. L'ex calciatore non ha usato mezzi termini per la squadra di Mourinho che ieri si è fermata a Udine e questa sera rischia di essere scavalcata da Immobile e compagni impegnati con il Venezia. Queste le sue parole: "La verità è che la Roma è inaffidabile, produce grandi prestazioni vedi la vittoria con l'Atalanta e altre deludenti come ieri. Ma anche col Vitesse la squadra non era stata all'altezza. Mourinho si vanta delle otto partite senza sconfitte. Beato lui. Quattro vittorie e quattro pari servono a restare nel limbo, è una posizione piuttosto anonima. E' compito dell'allenatore creare la freschezza mentale e gli stimoli giusti per affrontare una squadra fisica come l'Udinese. Ci vantiamo a Roma di avere una rosa competitiva ma mi pare che non sia così. con due gare a settimana si creano problemi di stanchezza più mentale che fisica. Forse per le pressioni di Mourinho o della piazza. A Mou si riconoscono grandi capacità nel gestire il gruppo ma quest'anno mi pare che faccia fatica. La Roma quest'anno poteva sfruttare le difficoltà di chi la precede ma se perdi nove partite non puoi avere pretese da Champions. Deve sudare per entrare in Europa League"