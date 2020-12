Pedro espulso, ma la Gazzetta giallorosea lo difende: "È uno dei più corretti che ci sia"

Sulla sfida tra Roma e Sassuolo pesa indubbiamente l'espulsione di Pedro per doppia ammonizione, che ha lasciato i giallorossi in inferiorità numerica a partire dal 40' del primo tempo. Al triplice fischio, e già nel corso della gara, sono arrivate veementi le proteste di Fonseca, che non ha condiviso le scelte di Maresca. E fin qui niente da eccepire. D'altronde, non è la prima volta che si assiste a una decisione del direttore di gara che non trova l'accordo di un tecnico. Diversa la situazione se a prendere le parti del calciatore sia un quotidiano, la Gazzetta dello Sport, che, molto severa quando si tratta, ad esempio, di questioni che riguardano la Lazio, l'ha assolto. E, commentando l'episodio del doppio giallo, ha aggiunto: "All'11 Pedro, uno dei giocatori più corretti che ci siano, alza la gamba verso Berardi che si spaventa e si ritrae: il contatto è quasi inesistente, ma Maresca non ha dubbi e sventola il giallo verso lo spagnolo". Un dato, quello relativo alla poca propensione a interventi fallosi di Pedro, che poteva anche essere evitato nella puntuale moviola post-match. Un cartellino giallo non è un giudizio al calciatore, ma una semplice sanzione a un normale fallo di gioco. Sul campo di calcio chi sbaglia paga, indipendentemente dalla condotta avuta nel corso della propria carriera. Insomma, sembra si tratti di un'assoluzione in un processo che non ha motivo d'esistere. Un'inutile difesa che, per altro, pare arrivare soltanto per determinati protagonisti. Non sarà, d'altronde, solamente l'ex Barcellona a poter vantare una particolare correttezza in campo. O no?

