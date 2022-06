Pedro, l'iniziativa coi ragazzi a Tenerife: spuntano le maglie della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

In attesa di iniziare la nuova stagione e di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore, Pedro Rodriguez si gode gli ultimi giorni nella sua Tenerife. Il numero 9 biancoceleste è stato il grande protagonista dell'inaugurazione del Campus Deportivo Verano 2022 nell'isola in cui è nato. Si tratta di campi estivi per bambini e ragazzi con l'intento di garantire loro la possibilità di fare sport all'insegna dell'amicizia. Un'iniziativa andata in scena nelle varie isole dell'arcipelago delle Canarie. Pedro ha fatto gli onori di casa a Tenerife, dove è sempre molto attivo con la sua fondazione. Per l'occasione l'ex giocatore ha portato con sé diverse maglie della Lazio che sono state esposte con grande entusiasmo dagli altri presenti. Dunque, ultimo impegno sociale prima delle visite mediche fissate per domenica 3 luglio.a Roma e la conseguente partenza verso le Tre Cime di Lavaredo.