Pellegrini: "Lazio e Inter in lotta fino all'ultima giornata"

Domenica andrà in scena il big match tra Lazio e Inter sul prato verde dell'Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex difensore italiano Pellegrini: "Domenica mi aspetto una partita spettacolare, tra due squadre fortissime che stanno meritando l'attuale posizione in classifica. Lazio ed Inter saranno in lotta fino alle ultime giornate. La difesa biancoceleste sta offrendo un rendimento costante ed importante, dovrà essere brava a leggere i movimenti di Lautaro e soprattutto Lukaku. Romelu riesce ad impegnare da solo più uomini, bisognerà leggere i movimenti e bloccargli i rifornimenti. Per il resto ci sarà poi Luis Alberto, un giocatore ormai universale. I biancocelesti giocano a memoria, lo spagnolo rende la manovra più fluida, tutto passa da lui. Quest'anno ha fatto il salto di qualità, è diventato un leader. Inzaghi giustamente non rinuncia mai a lui, che è capace di mandare in porta i compagni in qualsiasi momento, come testimoniano gran parte dei gol di Immobile".

Luis Alberto, parla il preparatore: “Vi svelo i segreti del Mago…”

Serie A, Lazio - Inter: la designazione arbitrale

TORNA ALLA HOMEPAGE