Pepe: "Lazio, Supercoppa meritata. Squadra umile che impone il suo calcio"

Un 2019 da incorniciare per la Lazio. Dopo la stupenda vittoria in Supercoppa italiana, bisognerà tornare a concentrarsi sul campionato. Nella trasmissione Tiki Taka, l'ex Juventus Simone Pepe ha parlato dei biancocelesti: "La Lazio ha meritato la Supercoppa italiana.Una squadra umile, che gioca il suo calcio. Oggi quando ha dovuto difendere ha difeso bene, poi ha messo in difficoltà la Juventus in contropiede. Questo è un momento in cui alla Lazio va tutto bene, ma è anche vero che la fortuna te la crei. Vittorie come quella con il Cagliari ti danno un morale che va oltre, cosa che ti porta a vincere anche la Supercoppa italiana”.

