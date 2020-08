Per Mario Sconcerti non ci sono dubbi: "L'Inter è la migliore in Italia"

Dopo dieci anni l'Inter ritorna a giocarsi una finale europea. Nel 2009/2010 ha conquistato a Madrid la Champions League contro il Bayern Monaco, ora (stagione 2019/2020, ndr) può conquistare l'Europa League in Germania.

A fronte di questo, Mario Sconcerti ha espresso il suo parere sui nerazzurri a TMW Radio: "Non c'è dubbio che l'Inter in questo momento sia una squadra vera, e la più forte d'Italia. Conte ha fatto un ottimo lavoro: non amo i suoi teatrini, lo conosco e discutiamo da più di 20 anni. Dal punto di vista tecnico però è uno dei migliori al mondo... Ci si aspettava questo risultato ed è arrivato con un cambiamento molto poco capito, perché c'è una vera differenza da diciassette partite a questa parte: l'uscita di un trequartista e l'ingresso di un mediano come Gagliardini. Questo ha ridisegnato l'Inter: non solo non prendono gol, ma neanche tiri in porta. La trasformazione tattica è stata evidente, cercando sempre più lo spazio alle spalle degli avversari".