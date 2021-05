Pescara - Salernitana, André Anderson e Casasola trascinano la squadra di Castori verso la A

La Salernitana si avvicina a grandi passi alla promozione in Serie A. A cambiare il match André Anderson entrato nella ripresa della gara contro il Pescara bloccata fino a quel momento sullo 0-0. Anderson ha cambiato il volto alla partita e dopo 15 minuti di gioco si è procurato anche un calcio di rigore. Dal dischetto il brasiliano, arrivato in prestito dalla Lazio, spiazza Fiorillo e mette in rete la palla del vantaggio. Solo qualche minuto dopo è l'ex biancoceleste Casasola a segnare il gol del raddoppio per la squadra di Castori.

