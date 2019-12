Petruzzi: "Mentre la Roma resta a guardare, la Lazio vince. C'è delusione"

Undici anni. È il lasso di tempo nel quale la Lazio ha collezionato 6 trofei, al cospetto della polvere in bacheca accumulata dalla Roma. Nel mezzo c'è il 26 maggio, la vittoria nella doppia semifinale di Coppa Italia nel 2017 (che poi di fatto portò ai biancocelesti una Supercoppa, ndr). Poi gli addii di Totti, di De Rossi. Una serie di eventi più o meno tragici sportivamente che hanno creato sconforto sulla sponda giallorossa del Tevere. Ne ha parlato a Radio Sportiva l'ex Roma Fabio Petruzzi: "La prima parte dell'anno non si è chiusa benissimo, visto che la Roma è finita fuori dalle prime quattro in campionato. Il doloroso addio a De Rossi ha fatto sì che ci fosse un po' più di sconforto e delusione in gran parte della tifoseria. Fonseca piano piano sta cercando di ricompattare ambiente, tifosi e squadra. Ma non è facile perché la gente è delusa dopo tanti anni senza vittorie, mentre dall'altra parte la Lazio vince..."

