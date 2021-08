Pfizer, vaccino approvato dalla Fda: si avvicina l'obbligo

Dopo mesi di test e studi, il vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla Pfizer è stato approvato definitivamente dalla Food and Drug Administration. L'ente tatunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ha dato il definitivo via libera all'utilizzo del siero per le persone dai 16 anni in su. Continua a esistere l'autorizzazione d'emergenza per le persone tra i 12 e i 15 anni. L'iter è partito a dicembre 2020 ed è durato 8 mesi.

