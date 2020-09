PHOTOGALLERY - Lazio - Benevento, il match negli scatti de Lalaziosiamonoi.it

L'Olimpico di Roma è stato teatro questa sera dell'ultima amichevole della Lazio prima dell'esordio in campionato a Cagliari. Contro il Benevento guidato da Pippo Inzaghi, i biancocelesti non sono riusciti a fare alcun gol nè a subirne. Buone notizie arrivano da Lucas Leiva, tornato in campo dopo il lungo infortunio che l'aveva tenuto ai box. Per alcuni problemi fisici non hanno partecipato al test Milinkovic e Luis Alberto, dunque spazio a tutti i nuovi. Da Akpa Akpro a Escalante, fino all'ex Primavera Armini: il tecnico ha dato spazio a tutti, in vista di una stagione lunga e da sviluppare su più fronti. Di seguito gli scatti migliori del match a cura della redazione de Lalaziosiamonoi.it.

