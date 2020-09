Lazio, Strakosha dopo l'amichevole: "Mai mollare" - FOTO

L'amichevole tra Lazio e Benevento è finita a reti bianche, complice anche la prestazione di Thomas Strakosha. L'estremo difensore biancoceleste è già in forma per l'inizio della nuova stagione (la prima partita sarà settimana prossima contro il Cagliari, ndr) e sui social suona la carica. Attraverso il suo profilo Instagram, l'albanese ha scritto: "Mai mollare". La prestazione di oggi è stata buona, bisogna continuare così per poter conquistare i primi tre punti dell'anno.