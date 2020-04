Piazza San Pietro, la prima Via Crucis del Papa senza fedeli

In una piazza San Pietro deserta si è svolta la Via Crucis. E' la prima volta che il rito della Chiesa cattolica avviene senza la partecipazione dei fedeli. Rimarranno nella memoria collettiva le immagini di Papa Francesco che ha celebrato i riti del Venerdì Santo in una Basilica completamente deserta, a causa delle misure restrittive contro il contagio da Covid-19. Il sacro rito, che ricorda il Calvario di Cristo fino alla morte in croce, non si è svolto nel tradizionale scenario del Colosseo, ma nel sagrato della Basilica. Presenti solo pochissimi fedeli: alcuni medici e altri carcerati.