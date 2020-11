Piccinini: “Juventus schiacciata dalla Lazio. I 5 cambi hanno aiutato Inzaghi”

Negli studi di Sky Sport si continua a parlare di Lazio - Juventus. Durante il Club condotto da Caressa, Sandro Piccinini ha commentato il match delle 12:30: "Il gol di Caicedo è arrivato per un dettaglio difensivo ma la Juve è stata schiacciata dalla Lazio, era troppo tempo che non ripartiva più. Fossi Pirlo lavorerei su questi aspetti. I 5 cambi oggi hanno aiutato la Lazio nonostante l'emergenza. La Juventus invece si è indebolita a gara in corso".

