Pioli sulla disfatta delle italiane in Europa: “Ritmo e qualità diversi. Anche i campi da gioco...”

Durante la conferenza stampa prima del match con il Manchester United, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha provato a dare una spiegazione alla pessima figura fatta dalle italiane in Champions e in parte anche in Europa League con il Napoli uscito ai sedicesimi per mano del Granada. Di seguito le sue parole: "Gli ultimi risultati soprattutto in Champions stanno dicendo che siamo un po' indietro, anche se lo scorso anno l'Inter è arrivata in finale di Europa League. Che in Europa si giochi un calcio con più ritmo e qualità è vero, anche per le qualità dei loro terreni di gioco. A Manchester abbiamo giocato con ritmo e qualità anche perché il manto erboso era perfetto, in Italia è difficile trovare questi campi. In Italia dobbiamo rimboccarci le maniche e migliorare da tutti i punti di vista".