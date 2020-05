Pippo Franco: "Lotito? Un amico, ma spero non vinca lo Scudetto"

Il conduttore televisivo Pippo Franco, notoriamente tifoso della Roma, ha parlato della ripresa del campionato in un'intervista a 'Il Tempo': "Ritengo che riprendere il campionato sia un azzardo. Continuano ad esserci diversi casi di positività, c'è il rischio di doverlo subito sospendere di nuovo. Sono romanista, è vero, ma non fazioso. Sono un buon amico di Claudio Lotito e spesso per questo vengo insultato. Ma dai laziali! Invece mi sento di dire che il presidente dei biancocelesti è un bravo imprenditore e che, a mio parere, sta facendo ottime cose con la Lazio. Certo, si dovesse riprendere, spero che non vinca il campionato".

