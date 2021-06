Pippo Inzaghi su Immobile: "Simone mi ripete da anni che è forte, all'Europeo lo sta dimostrando"

Da un grande bomber a un altro, Filippo Inzaghi ha tessuto le lodi di Ciro Immobile. All'Europeo l'attaccante della Lazio ha siglato due gol in due partite dimostrando ancora una volta tutto il suo valore: “Mio fratello Simone da anni mi ripete che Ciro è forte e all’Europeo lo sta dimostrando convincendo anche gli scettici. Sono molto contento per lui, è un ragazzo serio che merita queste soddisfazioni", ha detto Pippo in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Il neo tecnico del Brescia si è poi soffermato sulla Nazionale: "L’impianto di gioco dell'Italia e l’allegria con la quale i ragazzi scendono in campo mi piacciono molto. E le due cose sono collegate. Significa che Mancini ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista tattico, ma anche psicologico, convincendo il gruppo che la strada del gioco sia quella da seguire per ottenere buoni risultati. Difficoltà? Le grandi squadre si vedono in queste situazioni e sono convinto che l’Italia abbia le qualità morali per affrontare ogni avversità, ma anche i mezzi tecnici per stupire le formazioni che dovrà sfidare nella fase a eliminazione diretta”.