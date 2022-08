Piqué - Shakira, The Sun: "La nuova fiamma del calciatore sarebbe una giovanissima..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la telenovela che riguarda Shakira e Gerard Piqué dopo che la coppia he deciso di dirsi addio. In questi mesi sono tante le indiscrezioni circolate circa la fine della relazione tra la cantante e il calciatore ma adesso una nuova bomba sarebbe pronta a esplodere. Secondo quanto riportato dal The Sun infatti Piqué avrebbe già una nuova, giovanissima fiamma... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

