Pisa - Monza, il verdetto: ecco l'ultima squadra della Serie A 2022-23

Il Monza è l'ultima squadra a staccare il pass per la Serie A 2022-23. La finale di ritorno dei playoff tra il club brianzolo e il Pisa ha avuto bisogno anche dei tempi supplementari per decretare la vincete: il Monza giocherà per la prima volta nella massima serie in 110 anni di storia. All'Arena Garibaldi finisce 3-2 nei tempi regolamentari, con il doppio vantaggio immediato dei toscani grazie a Torregrossa e Hermannsson, il pareggio del Monza con Machin e Gytkjaer e il gol allo scadere di Mastinu. Nei tempi supplementari però la squadra di Stroppa approccia meglio e con Marrone prima e Gytkjaer poi (doppietta per il danese) chiude il discorso. Festa in tribuna per i tifosi giunti dalla Lombardia, per il proprietario Silvio Berlusconi e l'amministratore delegato Adriano Galliani.