Piscedda: "Genoa campo ostico? La Lazio ha superato certi condizionamenti"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare del momento magico della Lazio: "Genoa è sempre un ambiente ostico, loro hanno bisogno di punti. La Lazio però ha ormai superato questo tipo di condizionamenti. I biancocelesti sono un gruppo affiatato proprio per carattere, è chiaro che i risultati ti aiutino ad aprirti di più ed aiutare i compagni. Non c'è l'obbligo di vincere lo Scudetto, quindi non ci sono pressioni. Mentalmente la Lazio sta meglio di tutti. Inzaghi ora è l'allenatore che gestisce meglio la propria squadra".