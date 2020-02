Piscedda: "Genoa? Se la Lazio gioca, non ci sono problemi"

Lazio sulla via di Genova, domani un'altra importante battaglia per i biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Acerbi? Ci sta l'affaticamento, si allena sempre al massimo e gioca ogni partita. Non credo avrà problemi. Il Genoa è una squadra di medio livello, con discreta qualità e tanta esperienza. I vecchi possono trascinare i giovani, è la più attrezzata tra quelle che lottano per non retrocedere. In casa può diventare pericolosa, ma non vedo grandi problemi per la Lazio. Se i biancocelesti dovessero giocare come sanno, ci sarà poco da fare".

