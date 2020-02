Piscedda: "Il Bologna non può mettere in difficoltà la Lazio"

Lazio - Bologna è la prossima sfida in programma. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Il Bologna quest'anno ha fatto alcune buone partite, altre meno. La Lazio non deve avere alcun timore, non vedo una squadra che può mettere in difficoltà i biancocelesti ora. Dispiace per i vari infortuni, ma la rosa di Inzaghi può sopperire a queste difficoltà. Contento se Vavro dovesse avere un'altra possibilità, così si vedrà finalmente chi è. Giocando ogni tanto non riesci a capire quale sia il vero valore. Bisogna stare attenti a Orsolini, ha tecnica e velocità. Se sta bene può metterti in difficoltà, bisogna marcarlo bene".

