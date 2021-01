Piscedda: "La Lazio deve approfittare della situazione del Parma"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare della prossima sfida della Lazio: "Il Parma prima era una squadra che si difendeva bene e ripartiva benissimo. Ora ha perso identità, in questo momento non saprei cosa potrebbe dare fastidio alla Lazio. La Lazio deve approfittare per forza di questa situazione. Loro hanno cambiato allenatore, anche se in realtà è un ritorno. D'Aversa conosce bene questa squadra e non gli servirà troppo tempo".