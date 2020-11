Piscedda: "Lazio squadra con basi solide, può battere questa Juventus"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare della sfida in programma domani tra Lazio e Juventus: "La Lazio può giocarsela con l'attuale Juventus. Se a loro funzionano quei 3 o 4 giocatori di livello superiore può essere un problema. Se non ingranano loro diventa una squadra battibile. La Lazio è già costruita da tempo e questo può fare la differenza. Non è più la Juventus di prima, non credo riuscirà a vincere nuovamente lo Scudetto. La formazione che leggo oggi è assolutamente alla portata della Lazio".