Pistocchi: "Mi meravigliavo quando la Lazio perdeva con la Spal, non ora"

Giro di boa: fatto. Spuntato alla lista della Serie A, che ha salutato il girone d'andata (eccezion fatta per Lazio - Verona, ndr) per prepararsi allo sprint finale in questi primi mesi del 2020. Tempo allora di voti e giudizi, quelli che ha riservato il giornalista Maurizio Pistocchi a TMW Radio. Ecco il suo parere sul cammino dei biancocelesti: "In questo girone d'andata promuovo Inzaghi, ha ottenuto risultati strepitosi. La Lazio è una buona squadra, mi meravigliavo quando perdeva con la Spal, non ora che vince dieci partite consecutive".