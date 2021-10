Pistocchi: “Va cambiato il protocollo VAR. Ha ragione Gasperini…”

Tra rigori, espulsioni e contatti dubbi la classe arbitrale italiana e il VAR sono sempre al centro di numerose critiche. Dopo l'ultima giornata di Serie A, ricca di episodi contestati, in molti si sono espressi sui direttori di gara del campionato e sull'utilizzo della tecnologia in campo. Tra questi il giornalista Maurizio Pistocchi che, ai microfoni di okcalciomercato.it, ha dichiarato: "Il problema sta nel protocollo della disciplina di intervento del VAR che è molto lacunosa e molto poco chiara. E’ da due anni che dico che il protocollo dovrebbe sempre consentire l’intervento del VAR nel momento in cui vi è un possibile errore. Con una dicitura del genere si consentirebbe al VAR di intervenire sempre senza nessun dubbio. Questo protocollo, invece, lascia troppo spazio all’interpretazione dell’arbitro ed è un problema. Il nocciolo del discorso però è che l’intervento del VAR in tutti i casi di possibile errore non piacerebbe agli arbitri che devono essere liberi di decidere quanto il più possibile in campo senza l’ausilio del mezzo, come detto da Rocchi stesso“.

Gasperini dice che gli arbitri dovrebbero parlare a fine partita...

"E’ una cosa che dico da anni e che avevo proposto quando Mediaset godeva dei diritti sulla Serie A. Acquisire in esclusiva le dichiarazioni degli arbitri a fine gara sarebbe stata una roba rivoluzionaria in positivo".