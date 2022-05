Playoff Serie B, stasera Pisa e Monza si giocano la Serie A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A sta per conoscere l'ultima promossa dalla B. Lecce e Cremonese sono già sicure di un posto nella massima serie per la stagione 2022/23, a completare il trio una tra Pisa e Monza. Le due formazioni giocheranno questa sera la finale di ritorno dei playoff: l'andata è stata vinta dai brianzoli 2-1, i toscani devono obbligatoriamente vincere con almeno due gol di scarto per recuperare e conquistare la promozione (con uno solo si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori). Per i biancorossi sarebbe la prima volta in Serie A, mentre i nerazzurri lascerebbero il campionato cadetto dopo 30 anni.